Plus Kempenich Besondere Auszeichnung für Hans-Josef Schneider Ehre, wem Ehre gebührt: Nach diesem Prinzip ist Hans-Josef Schneider aus Kempenich jetzt eine ganz besondere Auszeichnung zuteilgeworden. Dem 79-Jährigen ist in Mainz als einem von nur drei Bürgern des Landes im Namen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Landesverdienstmedaille überreicht worden.

Eine Auszeichnung, die das vor allem in Bereich Sport bemerkenswerte ehrenamtliche Engagement anerkennt. Der Einsatz für den Sport auf allen Ebenen war dem ehemaligen Leiter der Grundschule Spessart und dem Lehrer an der Grundschule Kempenich schon seit jeher ein Herzensanliegen. Denn im Sport hat sich Schneider schon seit Jahren in ...