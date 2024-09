Plus Höhr-Grenzhausen

Zwei Tore von Cardona Chicaiza helfen Höhr nicht: Niederroßbach zeigt Mentalität und dreht frühen Rückstand

Von Fabian Weber

i Gastgeber Höhr-Grenzhausen (blaue Trikots) erwischte den besseren Start, doch dann riss Niederroßbach das Spiel an sich. Foto: René Weiss

Zwei Gesetze des bisherigen Saisonverlaufs hatten für die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen und den FC HWW Niederroßbach in der Fußball-Bezirksliga Ost auch am Sonntagnachmittag einmal mehr Bestand. Für die Gastgeber endete erneut eine Partie mit einem knappen Ausgang, während es bei der Mannschaft vom Hohen Westerwald wieder torreich zuging. Diesmal setzte sich die Mannschaft von Trainer Metin Kilic am Höhrer Flürchen mit 3:2 (2:1) durch.