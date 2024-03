Plus Wenden Zwei Mal kalt erwischt: SG Mudersbach ist auch bei 0:2-Pleite in Wenden nach vorne zu harmlos Von Andreas Hundhammer Lesezeit: 1 Minute In Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen wartet die SG Mudersbach/Brachbach in diesem Jahr weiter auf den ersten Sieg. Im dritten Spiel nach der Winterpause kassierten die Kombinierten von der Landesgrenze eine 0:2 (0:1)-Niederlage beim VSV Wenden.

Wie zuletzt erwischten die Mudersbacher einen guten Start und hätten schon in der fünften Spielminute in Führung gehen können. „Der muss dann auch einfach mal reingehen, aber der Torwart hält in dieser Situation auch überragend“, erinnerte sich SG-Coach André Stoffel an die Großchance von Marius Dreker, der seinen Meister in ...