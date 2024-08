Plus Wirges Wirges münzt Überlegenheit in klaren Erfolg aus: Dominguez' Doppelpack ist zu wenig für Neitersen Von Helmut Rosbach i Nur selten konnte die SG Neitersen (rotes Trikot in der Luft: Robin Schürdt) die gastgebenden Wirgeser entscheidend stören. Beim 5:2-Sieg steuerte EGC-Spieler Steffen Klöckner (in Blau) ein Treffer bei. Foto: Andreas Hergenhahn „Nachlegen und sich belohnen!“ Diese Devise hatte Sven Baldus, Trainer der Spvgg EGC Wirges, vor dem Spiel in der Bezirksliga Ost gegen die SG Neitersen/Altenkirchen ausgegeben, und es ging voll auf. Man schickte die Kombinierten in dieser Höhe verdient mit 5:2 (4:1) nach Hause. Lesezeit: 2 Minuten

Die Heimelf diktierte von Beginn an das Geschehen und ging nach zwei Minuten bereits in Führung. Berkan Yavuz erkämpfte einen Rückpass zum Torwart und schob ungehindert zum 1:0 ein. Wirges machte weiter viel Druck, und so war es wieder ein Fehlpass, den Noah Klein mit einem Schuss aus 20 Metern ins ...