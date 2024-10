Plus Brachbach Wichtiger Heimerfolg: SG Mudersbach trotzt Diskussionen um Spielabbruch und bezieht Stellung zum Sonderbericht Von Moritz Hannappel i Timo Schlabach, Trainer der SG Mudersbach. Foto: Manfred Böhmer/balu Eine turbulente Woche fand für die SG Mudersbach/Brachbach einen versöhnlichen Abschluss in der Bezirksliga Westfalen 5. Nach dem Spielabbruch in der vergangenen Woche siegte die Elf von Trainer Timo Schlabach gegen den SV Germania Salchendorf II mit 3:0 (0:0) und vergrößerte somit den Abstand auf den direkten Konkurrenten um den Klassenverbleib. Lesezeit: 3 Minuten

„Wir haben sicherlich eine halbe Stunde gebraucht, um reinzukommen. Das hatten wir im Vorfeld aber auch angesprochen. Dass das nach so einer turbulenten Woche mit den Ereignissen in Obersetzen passieren kann, ist nachvollziehbar“, wusste Schlabach. Und so sah der Trainer ein „zerfahrenes Spiel“, in dem sich seine Elf erst gegen ...