Plus Mudersbach/Brachbach

Vor Heimspiel gegen Rothemühle: SG Mudersbach pfeift aus letztem Loch

Nach dem 1:0-Erfolg gegen Freudenberg und dem 2:2 am vergangenen Wochenende bei Türk Attendorn will die SG Mudersbach/Brachbach in Staffel 5 der Fußball-Bezirksliga Westfalen im Heimspiel am Sonntag gegen den SV Rothemühle (15 Uhr in Brachbach) weiter ungeschlagen bleiben, was laut Trainer André Stoffel „mit dem zur Verfügung stehenden Kader eine ganz große Herausforderung“ werde.