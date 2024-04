VfB Linz: Wie Trainer Schuster die Vorlage ausgerechnet gegen seinen Vorgänger jetzt fast schon verwandeln kann

Der Linzer Linus Tücke (links) hat abgezogen. Lautzerts regionalligaerfahrener Torwart Hrvoje Vincek (rechts) kann nicht mehr eingreifen. Sein Mitspieler Javier Vera Cedeno (Nr. 13) verfolgt den Weg des Balles, muss aber nicht eingreifen, weil der VfB-Angreifer rechts am Tor vorbeigezielt hat. Das Foto entstand am 1. Dezember 2023, als Linz gegen Lautzert am Kaiserberg mit 3:1 gewann. An diesem Sonntag muss der VfB in Neitersen antreten, Lautzert hat Heimrecht gegen Hundsangen. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz