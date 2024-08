Plus Eschelbach TuS Montabaur zahlt bei 0:2-Niederlage Lehrgeld: Aufsteiger geht gegen Asbach leer aus Von Helmut Rosbach In der Beilage „Tempo, Tore, Titeljagd“ unserer Zeitung wurden die Mannschaften der Bezirksliga Ost ausführlich vorgestellt. Dort war auch folgende Überschrift zu lesen: „TuS Montabaur will endlich wieder gefordert werden.“ Dieses Wunschdenken wurde schneller Realität als erwartet. Lesezeit: 2 Minuten

Im ersten Spiel der neuen Saison bekam die Elf von Markus Kluger zu spüren, dass in dieser Liga ein anderer Wind weht wie in der A-Klasse Rhein-Lahn. Die Kreisstädter verloren die Partie gegen den TuS Asbach mit 0:2 (0:1). Bei hochsommerlichen Temperaturen gingen beide Teams beherzt an die Sache heran. Dabei ...