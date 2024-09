Plus Eschelbach

TuS Montabaur behält in wildem Spiel den Durchblick: Aufsteiger trifft dank später Treffer gegen Neitersen

Von Helmut Rosbach

i Rico Brenner (links), der es hier mit Neitersens Innenverteidiger Kevin Rein und Torwart Constantin Redel aufnimmt, brachte den TuS Montabaur nach einer halben Stunde in Führung. Am Ende stand es 3:2. Foto: Andreas Hergenhahn

Der sechste Spieltag der Bezirksliga Ost wurde bereits am Freitagabend mit der Partie des TuS Montabaur gegen die SG Neitersen/Altenkirchen eröffnet. Die Gäste wollten nach ihrem ersten Sieg in der laufenden Saison gegen Asbach nachlegen, während die Mannschaft von Trainer Markus Kluger nach der Niederlage in Burgschalbach auf Wiedergutmachung aus war.