Plus Burgschwalbach

TuS Burgschwalbach muss neues Team aufbauen – Start gegen Wirges

i Die Zugänge der TuS Burgschwalbach, hinten von links: Rufus Lorch , Spielausschuss Ralf Funk und Sascha Lauter, Trainer Walter Reitz, Co-Trainer Tim Heimann, Nabil Hassoun. Vorne von links: Seyd Aydogdu, Mohammed Sylla, Elias Biebricher und Luca Miguel Krugel. Beim Fototermin fehlte Torwart Benjamin Rick, der vom TSV Bleidenstadt den weg zurück an den Märchenwald fand. Foto: Andreas Hergenhahn

Reichlich Bewegung gab's im Kader des Fußball-Bezirksligisten TuS Burgschwalbach, der bereits am kommenden Freitag ab 20 Uhr mit dem Heimspiel gegen Rheinlandliga-Absteiger Spvgg EGC Wirges die Punktejagd wieder aufnimmt und in dieser Partie vor eigenem Publikum seine Außenseiter-Chance wahrnehmen will.