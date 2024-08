Plus Kreis Neuwied

TuS Asbach will erste Niederlage vergessen machen – Rollenwechsel für den HSV Neuwied in Wirges

Von Fabian Weber, Thorsten Stötzer

Seine ersten Saisonniederlage (0:1 in Höhr-Grenzhausen) will der TuS Asbach in seinem Heimspiel am vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost gegen die TuS Burgschwalbach vergessen machen. Ebenfalls Heimrecht hat die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis gegen die SG Ahrbach. Der Aufsteiger HSV Neuwied steht beim Ex-Oberligisten Spvgg EGC Wirges vor einer hohen Auswärtshürde.