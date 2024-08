Plus Kreis Neuwied Trainer Floris erwartet motivierten Gegner: TuS Asbach will nach Auftakterfolg zu Hause nachlegen Von Fabian Weber i Das erste Punktspiel der neuen Saison endete ganz nach dem Geschmack des TuS Asbach (rote Trikots), der nach dem 2:0-Sieg beim Aufsteiger TuS Montabaur jetzt die SG Wallmenroth/Scheuerfeld empfängt. Foto: René Weiss Eine runderneuerte Mannschaft (SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis) und ein Team, das in der Saison bis zuletzt um den Klassenverbleib kämpfen musste (SG Wallmenroth/Scheuerfeld) sind am Wochenende die Gegner des HSV Neuwied und des TuS Asbach in der Fußball-Bezirksliga Ost. Lesezeit: 2 Minuten

SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis - HSV Neuwied (Sonntag, 15 Uhr, in Lautzert). Premiere für Stefan Fink: Nach urlaubsbedingter Abwesenheit wird der Trainer des HSV Neuwied am Sonntag in Lautzert zum ersten Mal in dieser noch jungen Saison nach dem kappen Ausscheiden seines Teams im Rheinlandpokal gegen den VfB Linz (1:2) und dem ...