Plus Asbach Team von Trainer Floris ist weiter ohne Gegentor: Jan Kowalski lässt den TuS Asbach früh jubeln Von Tom Hardt i Der TuS Asbach (ganz in Weiß) hat auch sein zweites Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga Ost gewonnen. Nach dem 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen die SG Wallmenroth/Scheuerfeld ist die Mannschaft des Vorjahresaufsteigers Asbach weiterhin ohne Punktverlust und ohne Gegentor. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz Auch nach dem zweiten Spieltag steht der TuS Asbach mit einer blütenreinen Weste da. Gegen die SG Wallmenroth/Scheuerfeld gelang ein knapper aber nicht unverdienter 1:0 (1:0)-Heimerfolg. Lesezeit: 2 Minuten

Hierdurch belegen die Rot-Weißen in der Tabelle nicht nur Platz vier, sondern sind aktuell auch das einzige Team der Fußball-Bezirksliga Ost, welches in dieser Saison noch ohne Gegentreffer ist. Es ist immer etwas los, wenn der TuS Asbach auf die SG Wallmenroth trifft. So war es zumindest im Vorjahr. 7:0 in ...