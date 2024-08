Plus Hundsangen Tautz-Verletzung trübt klaren Heimsieg: Hundsangen fertigt zur Kirmes die TuS Burgschwalbach ab Von Helmut Rosbach i Hundsangen-Burgschwalbach_Marc Henkes, Nabil Hassoun Foto: ANDREAS HERGENHAHN/Andreas Hergenhahn „Es könnte ein stimmungsvoller Abend werden“, mutmaßte Ralf Hannappel, Trainer der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth, vor dem Bezirksliga-Spiel seiner Mannschaft gegen die TuS Burgschwalbach. Und so kam es auch. Mit 3:0 (1:0) schickte man den mit mehrfachem Ersatz angetretenen Gegner nach Hause, und steht mit makelloser Bilanz an der Tabellenspitze. Lesezeit: 2 Minuten

Die Rot-Schwarzen versteckten sich keineswegs und griffen die Hausherren schon früh an. „Das ist das Einzige, was wir tun können“, erklärte Reitz. Wenn Hundsangens Colin Aßmann in der 4. Minute nicht den Pfosten sondern ins Tor getroffen hätte, wäre das Ergebnis vermutlich noch deutlicher ausgefallen, zumal Marc Henkes mit einem ...