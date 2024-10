Spitzenspiel zwischen SG 06 und Hundsangen – Ahrbach will mit Gegner gleichziehen – Hunder gegen Kumpel Kilic

Die nächste Chance für die SG 06 Betzdorf: Während sich der Aufsteiger vom Bühl (in Schwarz von links mit Robin Moosakhani und Enrico Balijaj) am vergangenen Wochenende gegen die EGC Wirges (in Blau) knapp geschlagen geben mussten, lechzen sie im nächsten Spitzenspiel gegen die SG Hundsangen nach mehr. Foto: Volker Horz