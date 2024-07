Siege gegen TuS Montabaur und EGC Wirges: FC HWW Niederroßbach zieht in Horressen souverän ins Finale ein

Anzeige

Im Wettbewerb der Fußball-Bezirksligisten setzte sich das Team von Trainer Metin Kilic durch Treffer von Alban Bekteshi, Lukas Blech, Fabian Thomaser und Motoshi Tanaka zum Auftakt mit 4:0 (1:0) gegen Aufsteiger TuS Montabaur durch und ließ am Dienstagabend einen 2:0 (0:0)-Sieg gegen Mitabsteiger Spvgg EGC Wirges folgen (beide Treffer Motoshi Tanaka).

Wer am Sonntag, 16.30 Uhr, der Finalgegner ist, entscheidet sich in Gruppe A, wo sich am Montagabend die SG Ahrbach und die SG Hundsangen mit 1:1 (0:0) getrennt haben. Sebastian Görg brachte die Ahrbacher kurz nach der Pause in Führung, ehe Lukas Faulhaber egalisierte.

Im Wettbewerb der Kreisligisten spielten: SG Horressen II – FSV Ebernhahn 1:2, SG Horressen – TuS Niederahr 3:3, FSV Ebernhahn – SG Meudt 4:4. ros