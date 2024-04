SG St. Katharinen gewinnt beim Nachbarn TuS Asbach: Riebartsch und Peikert sind die Derbyhelden

Sebastian Riebartsch (rechts, hier im Zweikampf mit Leon Rottscheidt) zählte am Mittwochabend in Asbach zu den Aktivposten der SG St. Katharinen-Vettelschoß und erzielte in der Nachspielzeit das entscheidende Tor zum 1:0-Auswärtssieg seiner Mannschaft. Foto: René Weiss