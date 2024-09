Plus Dahlheim

SG Rheinhöhen hält sich an den Plan und jubelt

Von René Weiss

i SG Rheinhöhen hält sich an den Plan und jubelt Foto: René Weiss

Enis Caglayan ist in seiner zweiten Saison Trainer bei der SG 06 Betzdorf. So enttäuscht wie am Sonntagnachmittag war der ehemalige Torjäger seitdem selten. „Die erste Halbzeit war die mit Abstand schlechteste in meiner Zeit in Betzdorf“, sagte Caglayan. Dass die Grün-Weißen danach mit mehr Schwung auf den Platz zurückkehrten, konnte ihre 3:4 (1:2)-Niederlage bei der SG Rheinhöhen Dahlheim/Dachsenhausen/Prath auch nicht abwenden.