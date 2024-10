Plus Neitersen

SG Neitersen verspielt 3:0-Führung: Burgschwalbach sichert sich mit Aufholjagd einen Punkt

Von Günter Gerhardt

Das Kellerduell in der Bezirksliga Ost zwischen dem Letzten SG Neitersen/Altenkirchen und dem Vorletzten TuS Burgschwalbach fand „Auf der Emma“ in Neitersen keinen Sieger. Das lag daran, dass die heimische SG eine 3:0-Führung nach 30 Minuten noch fast vollständig aus der Hand gab und sich am Ende mit einem 3:3 (3:1) begnügen musste.