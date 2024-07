SG Hundsangen trifft und trifft und trifft: Elf von Trainer Ralf Hannappel gewinnt 5:4 und 8:1

Mit zwei weiteren Testspielen hat sich Fußball-Bezirksligist SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth auf den CSBB-Cup in Horressen eingestimmt, wo die Mannschaft von Ralf Hannappel am heutigen Montagabend um 20.15 Uhr auf den Bezirksliga-Konkurrenten TuS Ahrbach trifft.

Anzeige

Zunächst setzte sich Hundsangen gegen den hessischen Gruppenligisten TuS Dietkirchen II mit 5:4 (2:1) durch. Nico Voss brachte die Gäste früh in Führung (2.), doch Elias Krämer wendete das Blatt mit seinem Doppelpack (11., 38.) zugunsten der SG. In der Folge entwickelte sich ein munteres Hin und Her, in dem Patrick Schmitt (46.), Enrique Vicente-Breser (67.), und Nico Voss (80.) dreimal für Dietkirchen II ausglichen, während Marc Henkes (57.), Tim Weimer (73.) und am Ende Kevin Silberzahn (81.) für Hundsangen trafen.

Zu einer klaren Angelegenheit wurde das Heimspiel der Hannappel-Elf gegen den hessischen Kreisoberligisten SV Mengerskirchen. Beim 8:1 (3:1) trafen Elias Krämer (4.), Luca Matthey (14.), Kevin Silberzahn (34.), Gabriel Leber (52.), Marc Tautz (54., 74.), Colin Aßmann (61.) und Daniel Hannappel (80.) für Hundsangen. Zwischenzeitlich verkürzte Alexander Mamykin für Mengerskirchen auf 2:1 (21.). ros