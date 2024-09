Plus Lautzert SG Berod verzweifelt an Marius Schröder: EGC Wirges siegt auch dank starker Leistung ihres Torhüters Von Felix Koch Die Spvgg EGC Wirges bleibt auch im siebten Saisonspiel in der Bezirksliga Ost ungeschlagen, kann sich aber vor allem auch bei ihrem Keeper Marius Schröder bedanken, dass es im Auswärtsspiel bei der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis für einen 2:0 (1:0)-Erfolg reichte. Lesezeit: 2 Minuten

Die 180 Zuschauer mussten jedoch etwas warten, bis sich beide Teams dem Tor annäherten. Ein Freistoß für Wirges, den Mika Lewer aus aussichtsreicher Position an den Kopf eines Beroder Spielers in der Mauer setzte, war die erste nennenswerte Aktion des Tages (12.). In der 24. Minute besorgte Denis Radermacher dann ...