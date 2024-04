Plus St. Katharinen Sechs Punkte in fünf Tagen: SG St. Katharinen feiert nächsten Sieg im Kampf gegen den Abstieg Von Ludwig Velten Während sich die SG St. Katharinen-Vettelschoß von einem direkten Abstiegsplatz verabschieden konnte, sind die Meisterschaftsträume beim TuS Burgschwalbach in der Fußball-Bezirksliga Ost wahrscheinlich in dieser Saison endgültig ausgeträumt. Mit 3:1 (1:0) sorgte die abstiegsgefährdete Mannschaft von St. Katharinens Spielertrainer Labinot Prenku für einen Überraschungssieg gegen den bisherigen Tabellenzweiten. Lesezeit: 2 Minuten

„Das Spielglück ist zur SG St. Katharinen zurückgekehrt. Wir gewinnen wieder die ganz engen Spiele. Nach dem Auswärtserfolg in letzter Minute im Derby am vergangenen Mittwoch in Asbach war der Sieg gegen Burgschwalbach wieder ein Erfolg von Kampf und Leidenschaft. Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, freute sich Prenku über ...