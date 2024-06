Saisonrückblick auf die Bezirksliga Ost, Teil 2: Wallmenroth rettet sich im letzten Moment

Gerade so entkommen wie in dieser Szene Wallmenroths Kevin Fischbach (am Ball) dem Alpenroder Louis Benner (rechts) ist die Elf von Trainer Tarek Petri auch dem Abstieg in die A-Klasse. Nach dem letzten Abpfiff der Saison durften sich Petri, Fischbach und Co. freuen. Foto: balu