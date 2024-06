Plus Region Saisonrückblick auf die Bezirksliga Ost, Teil 1: Nach 20 Jahren steigt Dino SG Weitefeld ab Von Moritz Hannappel i Der Blick geht nach unten: Der FC Kosova Montabaur (links Endrit Bungu) und die SG Weitefeld (rechts Kapitän Sascha Cichowlas) haben versucht, den Gegnern in der Bezirksliga Ost die Stirn zu bieten. Am Ende blieb es oftmals aber nur beim Versuch. Als Letzter (Weitefeld) und Vorletzter (FC Kosova) geht es in die A-Klasse. Foto: Jogi Im ersten Teil unseres Saisonrückblicks zur Fußball-Bezirksliga Ost beleuchten wir das Abschneiden der Teams, die letztlich den Gang in die A-Klasse antreten mussten. Lesezeit: 4 Minuten

Eine weitere Spielzeit in der Fußball-Bezirksliga Ost ist passé. Wie immer lagen auch in dieser Saison Freud und Leid eng beieinander. Was war gut? Was war schlecht? Und was hat, abgesehen vom eigenen Schicksal, die Trainer und Verantwortlichen beeindruckt? Welche Spieler haben geglänzt? An welchen Teams kann sich die eigene ...