Plus Dahlheim Rheinhöhen siegen beim turbulenten Auftakt: Beim 3:2 über die SG Berod geht es in jeder Hinsicht hitzig zu Zweikampf zwischen Jan Niklas Schmidt (links, Rheinhöhen) und Yannik Stein, dem ersten Beroder, der vom Platz gestellt wurde. Foto: Thorsten Stötzer Keine Frage, die Rückkehr des Dahlheimer Fußballs in die Bezirksliga Ost, nun in Form der SG Rheinhöhen, hatte nichts mit einem Herantasten zu tun.

Fünf Tore, vier Platzverweise und zwei der neuartigen Stopp-Pausen zum emotionalen Abkühlen sind eingegangen in die Statistik des Heimspiels der Kombinierten aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath gegen die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis. Erfreulich für die Gastgeber: Drei Punkte gab es ebenso dank eines 3:2 (2:1)-Erfolgs mit reichlicher Überlänge. „Man sieht, was in der ...