Plus Niederroßbach Nur die Tore fehlen im wilden Spiel: Chancen in Hülle und Fülle bei Niederroßbach und Berod/Lautzert Von Rolf Schulze i Packende Zweikämpfe, aber keine Tore: Berods Domenik Wardein (links) und Niederroßbachs Gionathan Krasnik. Foto: Horst Wengenroth In einem Verfolgerduell der Bezirksliga Ost teilten sich der FC HWW Niederroßbach und die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis die Punkte. Das einzige Samstagsspiel der Liga endete torlos 0:0. Beide Mannschaften traten ersatzgeschwächt an. Vor allem im ersten Durchgang konnten die Gäste ihre Ausfälle besser kompensieren. Lesezeit: 2 Minuten

Schon nach 45 Sekunden hätte es im Niederroßbacher Tor klingeln können. HWW-Keeper Jan Kiefer und Abwehrchef Lukas Blech klärten nacheinander gegen Fation Foniq in höchster Alarmstufe. Dies war der Beginn einer Begegnung der verpassten Möglichkeiten. Die Spielgemeinschaft präsentierte sich in guter Verfassung, lief hoch an und verschaffte sich dank körperlicher ...