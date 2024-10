Plus Prath Nicht lange gefackelt: Niederroßbachs Premierentorschütze Benny Walkenbach kauft Dahlheim den Spielball ab Von René Weiss i Stolzer Besitzer eines Dahlheimer Spielballs: Niederroßbachs Benny Walkenbach. Foto: Andreas Hergenhahn Der Spielball, mit dem die Fußballer der SG Rheinhöhen Dahlheim/Dachsenhausen/Prath und des FC HWW Niederroßbach am Sonntagnachmittag ihr Duell in der Bezirksliga Ost absolvierten, hat ein neues Zuhause gefunden und wird auf den Rheinhöhen nicht mehr zum Einsatz kommen, sondern einen Platz im Hause von Niederroßbachs Benny Walkenbach finden. Lesezeit: 2 Minuten

„Wir haben ihn eingelöst und erkauft“, berichtet der HWW-Sechser, weil er mit diesem Ball eine besondere Erinnerung verbindet. In seiner dritten Saison bei Niederroßbach erzielte der 34-Jährige sein erstes Tor. Noch am Spielort wurde die Kugel mit Datum, Endstand und einigen Unterschriften am Spiel Beteiligter versehen. „Wir hatten großen Spaß“, ...