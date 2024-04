Plus Lautzert

Neitersen gewährt zu viele Freiräume: Lautzert zieht durch 4:2-Erfolg am Lokalrivalen vorbei

Von Désirée Rumpel

i Die SG Neitersen (links Leon Ritz) setzte der SG Lautzert (hier mit Marin Vucemilovic) vor allem nach der Pause zu wenig entgegen, um wenigstens einen Zähler mit auf die kurze Heimfahrt nehmen zu können. Foto: Jogi

In der Bezirksliga Ost hat die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod das Lokalduell gegen die SG Neitersen/Altenkirchen wie schon im Hinspiel für sich entschieden und die Gäste damit in der Tabelle wieder überholt. Mit 4:2 (1:1) setzte sich die Elf von Nihad Mujakic durch und feiert damit den dritten Sieg in Folge. Die Serie der Neiterser von vier Spielen ohne Niederlage riss dagegen.