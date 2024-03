Plus Burgschwalbach

Nach gutem Start setzt Frühjahrsmüdigkeit ein: TuS Burgschwalbach gibt beim 1:2 gegen Neitersen Rätsel auf

Von Thorsten Stötzer

i Youngster Tyrese-Jason Labs (am Ball) setzt sich hier gegen Neitersens Meris Ramic durch, und zieht ab. Den folgenden Abpraller schob Tim Heimann kurz darauf zum 1:0 ein. Doch am Ende gab's keine Punkte. Foto: Kosmann

Lesezeit: 2 Minuten

In der Nachspielzeit flog ein Schuss Julian Ohlemachers an den Außenpfosten. Doch das war keine Schlüsselszene und änderte nichts mehr am 1:2 (1:0), das die TuS Burgschwalbach gegen die SG Neitersen/Altenkirchen in der Bezirksliga Ost einstecken musste.