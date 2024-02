Nach der Absage des Heimspiels gegen Freudenberg spielen die Fußballer der SG Mudersbach/Brachbach eine Woche später als geplant erstmals in diesem Jahr um Punkte in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen. Dabei trifft die Mannschaft von André Stoffel am Sonntag bereits zum dritten Mal in dieser Saison auf den FC Freier Grund. Angepfiffen wird das Derby auf dem Kunstrasen in Salchendorf bei Neunkirchen um 15.15 Uhr.