Plus Weitefeld Müschenbach schenkt Weitefeld ein halbes Dutzend ein: Häßler-Elf sorgt in Halbzeit zwei für klare Verhältnisse Von Moritz Hannappel Zum siebten Mal im acht Spielen nach der Winterpause ging die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/ Norken in der Bezirksliga Ost als Verlierer vom Feld. Gegen den Tabellenvierten, die SG Müschenbach/Hachenburg, setzte es am Ende eine deutliche 0:6 (0:2)-Niederlage. Lesezeit: 2 Minuten

Bereits in der siebten Minute, sollten die Gäste – sehr zum Ärger des Weitefelder Trainers Deniz Sakalakoglu – das Toreschießen eröffnen. Ein langer Einwurf von Andreas Bleich wurde in der Mitte verlängert, und so stand Sergio Steven Zules Muriel völlig frei und durfte aus fünf Metern einschieben (7.). „Davor haben ...