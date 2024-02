Die Vorgabe von Trainer André Stoffel, anders als in vielen Testspielen der Wintervorbereitung diesmal im Kopf von Beginn an da zu sein, setzte die SG Mudersbach/Brachbach im Auswärtsspiel der Fußball-Bezirksliga Westfalen beim FC Freier Grund um. Allerdings fehlte diesmal offenbar hinten raus die nötige Frische, um wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Denn bei der 1:2 (0:0)-Niederlage kassierten die Mudersbacher den entscheidenden Gegentreffer in der Nachspielzeit.