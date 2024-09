Plus Alpenrod Mit richtigem Gesicht ist Müschenbach nicht zu bremsen: Häßler-Elf fertigt geschwächte Alpenroder mit 6:0 ab Von Felix Koch Wer ein ausgeglichenes Derby zwischen der SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau und der SG Müschenbach/Hachenburg erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Die Gäste rissen das Spiel in der Bezirksliga Ost an sich und setzten sich mit 6:0 (2:0) durch. Lesezeit: 2 Minuten

Obwohl Müschenbach schon in der dritten Minute in Führung ging, gehörte die erste Torchance den Gastgebern. Nach nur 25 Sekunden nahm sich Paul Herles ein Herz, doch sein abgefälschter Distanzschuss ging knapp am rechten Torpfosten vorbei. Kurz danach war es Leon Giehl, der alleine aufs Alpenroder Tor zulief, aber zunächst ...