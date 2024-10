Plus Höhr-Grenzhausen

Mit fünf Prozent weniger gibt Höhr-Grenzhausen Spiel aus der Hand – Ahrbach bezwingt den Auswärtsfluch

Von Rolf Schulze

i Sahen eine klare Leistungssteigerung ihrer Elf: Ahrbachs Trainer Zvonko Juranovic (rechts) und René Reckelkamm. Foto: Marco Rosbach

Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten sahen 100 Zuschauer in der Begegnung der SF Höhr-Grenzhausen gegen die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod in der Bezirksliga Ost. Beim 3:2 (0:2)-Auswärtssieg feierten die Gäste ihren ersten Dreier in der Fremde überhaupt. Dabei hatte die Begegnung für die Hausherren mit einem Blitzstart begonnen.