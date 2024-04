Plus Kreis Neuwied Linz steuert Kurs Rheinlandliga – Ellingen, St. Katharinen, Asbach und Lautzert richten bange Blicke nach unten Von Ludwig Velten, Thorsten Stötzer Der TuS Asbach verpasste es am Mittwochabend im Nachholspiel gegen die SG St. Katharinen, sich etwas Luft im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Ost zu verschaffen. Nach der 0:1-Heimniederlage ist der Aufsteiger wieder extrem gefährdet, ebenso wie weiterhin St. Katharinen und die SG Ellingen. Lesezeit: 3 Minuten

In Sicherheit wiegen kann sich zudem auch die SG Lautzert-Oberdreis noch nicht. Der Tabellenführer VfB Linz kann am 24. Spieltag mit einem weiteren Sieg bei der SG Ahrbach die Tür zur Rheinlandliga bereits ganz weit aufstoßen. Alle Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr. SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod - VfB Linz (in Heiligenroth/Hinspiel ...