Plus Horressen Kosova-Coach Dervishaj übt Kritik an der Einstellung – Umstrittener Elfmeter reicht Müschenbach zum Sieg Von Helmut Rosbach i Während sich die SG Müschenbach (vorne links Tim Luca Klein) durch ihren Sieg in Horressen auf Platz vier verbessert hat, steckt der FC Kosova (vorne rechts Ilir Malici) tief im Abstiegskampf fest. Foto: Andreas Hergenhahn Lesezeit: 2 Minuten Nach dem Auswärtssieg gegen die SG Wallmenroth hatte der FC Kosova Montabaur Morgenluft gewittert und wollte gegen die SG Müschenbach/Hachenburg nachlegen, um in der Bezirksliga Ost die Abstiegsplätze verlassen zu können. Doch die Gäste hatten etwas dagegen und entführten durch einen 0:1 (1:0)-Sieg die Punkte in den oberen Westerwald. Dass dieses Ergebnis durch einen umstrittenen Foulelfmeter zustande kam, war für die Einheimischen mehr als unglücklich.

In einer oft zerfahrenen Partie mit vielen kämpferischen Akzenten blieb das spielerische Element meist auf der Strecke. Müschenbach hatte zunächst mehr vom Spiel und hätte in der zehnten Minute schon in Führung gehen können. Ein Schuss aus zwölf Metern von Mihail Glavcev konnte Kosovas Torwart Lucas Müller noch abwehren, den ...