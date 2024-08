Plus Burgschwalbach

Knapper Sieg für Betzdorf: Ein Burgschwalbacher Fehler entscheidet das Spiel

Von Thorsten Stötzer

i Hier zieht Burgschwalbachs spielender Co-Trainer Tim Heimann dem Betzdorfer Marvin Heinrich davon. Später musste der Linksfuß nach einem Foul verletzt das Feld verlassen und droht vorerst auszufallen. Foto: Andreas Hergenhahn

In einem eher zähen Fußballspiel ohne viele nennenswerte Strafraum-Szenen entscheidet in der Regel, wer Fehler vermeidet, oder wer sie macht. In der Bezirksliga-Partie zwischen der TuS Burgschwalbach und der SG 06 Betzdorf waren es die Einheimischen, die in diesem Schema das Nachsehen hatten.