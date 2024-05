Plus Mudersbach/Brachbach

Kann Mudersbach beim Zweiten Weißtal überraschen? – Schwierige Personallage

Wer es mit der SG Mudersbach/Brachbach hält, der wird am späten Mittwochabend mit Freuden den Ergebnisdienst gecheckt haben. In einer vorgezogenen Partie des kommenden Spieltags in Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen setzte sich Meister Altenhof standesgemäß mit 4:1 gegen den FC Hilchenbach durch, der zurzeit den ersten Abstiegsplatz belegt.