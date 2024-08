Plus Westerwald

Juranovic und Reitz stehen vor besonderen Wiedersehen – SG Rheinhöhen fordert Wirges auf der Asche

Thorsten Stötzer , René Weiss Von Moritz Hannappel

i Während es für Aufsteiger TuS Montabaur (schwarze Trikots, von links Luis Kiesel und Silas Endlein) zur SG Wallmenroth geht, bekommt es Rheinlandliga-Absteiger FC HWW Niederroßbach (hellblaue Trikots, von links Alexander Haller und Niklas Rhein) mit der von seinem früheren Kapitän Zvonko Juranovic trainierten SG Ahrbach zu tun. Foto: Horst Wengenroth

Vor der dritten Runde in der Bezirksliga Ost führt ein Quartett mit makelloser Bilanz die Tabelle an, darunter die WW-Vertreter aus Wirges, Alpenrod und Hundsangen. Auf die ersten Punkte warten hingegen die SF Höhr-Grenzhausen, die den Spieltag am Freitagabend gegen die ebenfalls mit zwei Siegen gestarteten Asbacher eröffnen.