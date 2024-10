Plus Niederroßbach

HWW holt Wirges von Platz eins: Niederroßbach nutzt die Lücken in der Hintermannschaft der EGC

Von Rolf Schulze

i Niederroßbachs Philipp Röder (hellblaues Trikot), der sich hier der Bewachung der Wirgeser Mika Lewer und Yannik Sand entzieht, machte mit seinen Treffern zum 3:1 und 4:1 den Deckel auf das Duell der Rheinlandliga-Absteiger. Foto: Horst Wengenroth

Abendspiele gegen die Spvgg EGC Wirges scheinen beim FC HWW Niederroßbach eine besondere Motivation auszulösen. In der Vorsaison, damals noch in der Rheinlandliga, riss die Elf von Trainer Metin Kilic durch einen Treffer von Philipp Röder in der Nachspielzeit zum 4:3 den Rivalen aus allen Träumen. Auch diesmal traf Röder gegen seinen Lieblingsgegner.