Plus Weroth

Hundsangen siegt auch ohne Vollstrecker: SG nutzt gegen Höhr-Grenzhausen nur eine von vielen Chancen

Von Rolf Schulze

i Auch Robin Stahlhofen (links, hier bedrängt durch Höhr-Grenzhausens Julian Blatt) ließ eine von vielen Chancen der SG Hundsangen liegen. Gerächt hat sich der großzügige Umgang mit besten Möglichkeiten nicht. Foto: Andreas Hergenhahn

Mit einem hart erkämpften 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen die SF Höhr-Grenzhausen hat die SG Hundsangen/Steinefrenz- Weroth in der Bezirksliga Ost ihren dritten Sieg in Folge gefeiert. Auf dem ungewohnten Naturrasen in Weroth zeigten sich die Hausherren ungemein spielfreudig und gaben ihrem Gegner vornehmlich im ersten Durchgang Rätsel auf.