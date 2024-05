Plus Hachenburg

Hundsangen ist effektiver als Müschenbach: Pfeiffers zweiter Treffer fällt zu spät für die Wende

Von Tom Hardt

Die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth bleibt mit sechs Siegen in Folge neben Meister VfB Linz das Team der Stunde in der Bezirksliga Ost. Im Nachholspiel bei der SG Müschenbach/ Hachenburg setzten sich die Rot-Weißen mit 3:2 (2:0) durch und liegen vier Punkte hinter Westerburg bei einem Spiel weniger in Lauerstellung im Kampf um Platz zwei.