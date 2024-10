Plus Niederroßbach

Hundsangen hat Topspiel fest im Griff: Dominante Vorstellung der SG gegen schwache Niederroßbacher

Von David Weiß

i Nach knapp einer Viertelstunde brachte Marc Henkes (rechts, hier im Zweikampf mit Niederroßbachs Benny Walkenbach) seine SG Hundsangen auf Kurs. Am Ende stand es 2:0 für die Gäste. Foto: Horst Wengenroth

Die SG Hundsangen/Steinefrenz hat sich gut erholt gezeigt von der 0:5-Klatsche gegen die Spvgg EGC Wirges und im zweiten Topspiel in Folge in der Bezirksliga Ost einen nie gefährdeten 2:0 (2:0)-Auswärtserfolg beim FC HWW Niederroßbach gefeiert. Hundsangen findet sich damit als erster Verfolger der EGC in der Tabelle wieder, während Niederroßbach Boden auf die Spitzenplätze verloren hat und nun Vierter ist.