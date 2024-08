Plus Westerwald

Hundsangen empfängt Burgschwalbach an der Kirmes – Bei Müschenbach soll Volksfest-Stimmung aus den Köpfen

Thorsten Stötzer , René Weiss Von Moritz Hannappel

i Der Eindruck täuscht: Auch wenn Müschenbachs Felix Velten (rechts) hier zu spät kommt, hatte er nach dem deutlichen 4:1-Heimsieg mehr zu feiern als Niederroßbachs Alexander Haller (links). Das Kirmesbier sollte nach diesem Erfolg geschmeckt haben. Foto: Horst Wengenroth

Die Kirmes-Saison ist im vollen Gange. Umso motivierter dürften die Teams der Fußball-Bezirksliga Ost sein, ihre Heimspiele an diesen Wochenenden zu gewinnen. Am zweiten Spieltag will es die SG Hundsangen der SG Müschenbach nachmachen.