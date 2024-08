Plus Kreis Neuwied

HSV Neuwied beginnt in der Bezirksliga Ost mit einem Heimspiel – Am Sonntag ist SG Ahrbach zu Gast

Von Fabian Weber, Thorsten Stötzer

Nach dem Abstieg der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth und der SG Vettelschoß-St. Katharinen sowie dem Aufstieg des VfB Linz in die Fußball-Rheinlandliga sind nur noch drei Mannschaften aus dem Kreis Neuwied in der Bezirksliga Ost verblieben. Am Sonntagnachmittag beginnt die Saison 2024/2025 für den TuS Asbach, den Aufsteiger HSV Neuwied und die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis.