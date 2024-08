Plus Neuwied Historischer Sieg – Trainer des Aufsteigers HSV Neuwied sagt: „Diese Liga macht einfach Spaß.“ Von Tom Hardt i Sascha Kaiser (rechts) bejubelt mit dem Doppeltorschützen Giovanni Landi einen seiner beiden Treffer beim 4:1 (3:1)-Heimerfolg des HSV Neuwied gegen die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau. Foto: Jörg Niebergall Aufatmen beim HSV Neuwied. Der Aufsteiger siegte am dritten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost gegen die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau klar mit 4:1 (3:1), feierte seinen ersten Saisonsieg und bleibt 2024 auf eigenem Platz in Punktspielen ungeschlagen. Sehr zur Freude von Trainer Stefan Fink „Das ist heute ein historischer Sieg für den HSV Neuwied. Wir haben uns mit gutem Fußball sehr viele Möglichkeiten herausgearbeitet und somit auch hochverdient gewonnen.“ Lesezeit: 2 Minuten

Ein Fazit was diese Begegnung treffend zusammenfasste. Der HSV setzte die Gäste von der ersten Sekunde an unter Druck, was auch Björn Hellinghausen zum Ende eingestand. „Bereits vor unserem Führungstreffer hatten wir mehrfach das Glück gepachtet. Unser Führungstreffer hat uns keine Sicherheit gegeben. Es ist uns einfach nicht gelungen, unsere ...