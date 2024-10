Plus Brachbach Heimsieg am Kirmessonntag: SG Mudersbach schlägt Elben 3:0 Von Moritz Hannappel i Hacke, Spitze, 1..2..3: Mudersbachs Nikolai Heidrich(in Blau) versucht hier auf artistische Art und Weise den Ball zu kontrollieren. Foto: Manfred Böhmer/balu/Manfred Böhmer Aus zwei Gründen zählte für die SG Mudersbach/Brachbach am 9. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) nur ein Heimsieg. Zum einen, weil die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach die Brachbacher Kirmes mit drei Punkten veredeln wollten. Zum anderen war mit Grün-Weiß Elben das Tabellenschlusslicht zu Gast. Die Schlabach-Elf setzte sich letzten Endes souverän mit 3:0 (2:0) durch. Lesezeit: 1 Minute

„Das war ein verdienter Sieg in einem allgemein schlechten Bezirksliga-Spiel“, bilanzierte Schlabach. Malte Döbbelin, der nach Rot-Sperre zurück in der Anfangsformation war, brachte die SG früh in Führung (7.). Luca Zips ließ in der 22. Minute das 2:0 folgen. „Danach sind wir bestimmt zehn Mal ins Abseits gelaufen und haben unsere ...