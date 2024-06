Plus Neuwied

Heimatsportverein Neuwied: Liebe, Freundschaft und Ehrgeiz sind Erfolgsrezept

Von Stefan Kieffer

i 20 Spieler begrüßte Trainer Stefan Fink (links) beim Trainingsauftakt des HSV Neuwied, der sich als Aufsteiger anschickt, die Bezirksliga aufzumischen, und das mit ungewöhnlichen Erfolgsrezepten. Foto: Jörg Niebergall

Pünktlich zum Jubiläum des zehnjährigen Bestehens hat der Heimatsportverein (HSV) Neuwied den bislang größten Schritt der Klubgeschichte geschafft. Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SG Weißenthurm/Urmitz sicherte sich der etwas andere Sportverein den Meistertitel in der Fußball-Kreisliga A 2 und spielt in der kommenden Saison in der Bezirksliga Ost.