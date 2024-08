Plus Brachbach „Haben als Gruppe komplett versagt“: Mudersbachs Trainer Timo Schlabach ist nach 2:5-Klatsche ernüchtert Von Moritz Hannappel „Heute haben wir als Gruppe komplett versagt“, ordnete Timo Schlabach, der Trainer der SG Mudersbach/Brachbach, die 2:5 (0:2)-Niederlage am dritten Spieltag der Bezirksliga Westfalen Staffel 5 gegen den SV Türk Attendorn ein. Lesezeit: 1 Minute

„Es war ernüchternd. Heute hat wenig gestimmt“, so der Trainer, der im Sommer zurück an seine alte Wirkungsstätte wechselte, nach der heftigen Klatsche. Dabei sah er nicht alles an den 90 Minuten schlecht. Wohl aber die ersten zehn Minuten und die beiden Gegentore schmeckten Schlabach so gar nicht. Nach zwei ...