Germscheid will vor dem Urlaub treffen – Asbach erwartet Müschenbach

Von René Weiss

i Der Asbacher Trainer Simone Floris (Foto) ist sich sicher: Bei seinem Torjäger, Philipp Germscheid, der bislang noch kein Tor in dieser Bezirksligasaison erzielt hat, wird „der Knoten platzen“. Foto: Jörg Niebergall

In der Fußball-Bezirksliga Ost steht am Wochenende der achte Spieltag auf dem Programm. Unter anderem steht für den TuS Asbach ein Heimspiel an.